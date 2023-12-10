إقبال الناخبين فى الدقهلية علي لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم

تجمع العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، صباح اليوم الأحد من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، قبل توجههم إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فى الانتخابات الرئاسية 2024.

أكدت الدكتورة منى عثمان على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كواجب وطنى على كل فرد من أبناء هذا الوطن.

بالإضافة إلى التغطية الإعلامية بكافة الهيئات الشبابية التابعة للمديرية التى يوجد بها لجان انتخابية، وتسهيل إجراءات التصويت بالمقرات الانتخابية من خلال شباب اعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ والكشافة والجوالة وأندية التطوع وشباب يدير شباب وشباب تصدوا معنا، وشباب مراكز شباب مصر.

وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات عن طريق التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للوقوف على سير العمل داخل اللجان، والتعامل مع أي حالة طارئة، على مدار عملية الانتخابات الرئاسية طوال الثلاث ايام.