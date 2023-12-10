الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك

بوابة الوفد الإلكترونية

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي والمركزي، استقرارًا، وثباتاً ملحوظا، مقابل الجنية المصري، حيث سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي نحو 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

 

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الأحد 10-12-2023 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد، وجاء سعره على النحو الاتي:

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وزيرة البيئة تلتقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

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قوافل "حياة كريمة "تصل اليوم قرية المستعمرة بالبحر الأحمر

سعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

 

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

 

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

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