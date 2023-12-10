الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة (فيديو)

المرشح الرئاسي عبدالفتاح
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في اللجنة الفرعية رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بجوار نفق الميرغني إذ يحمل السيسي رقم 3321 في كشوف الناخبين.

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وانطلق التصويت بانتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، في اليوم الأول بجميع محافظات الجمهورية.

توافد آلاف المواطنين على اللجان الانتخابية

توافد آلاف المواطنين صباح اليوم الأحد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

واصطف المواطنون في طابور سير منتظرين فتح اللجان الانتخابية المحدد لها التاسعة صباحًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

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