بالخطوات.. طريقة تحضير طاسة الدجاج بالكريمة والمشروم| تنفع للكيتو

طاسة الدجاج بالكريمة والمشروم من الوصات اللذيذة والشهية التي يمكنك تحضيرها بسهولة، كما تتميز بأنها من الوجبات المتاحة إذا كنت تتبعين نظام الكيتو لخسارة الوزن وبناء العضلات، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالنفاصيل.





طاسة الدجاج بالكريمة والمشروم

طاسة الدجاج بالكريمة والمشروم

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح رقيقة)

- المشروم : نصف كوب (مقطّع شرائح)

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- الفلفل الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- طماطم : ربع كوب (مجففة)

- الثوم : فص (مفروم)

- السبانخ : نصف كوب (مفروم)





طريقة التحضير

ضعي الفلفل الحلو، والثوم البودرة، والملح في وعاء، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة، وأضيفي شرائح الدجاج وقلبيها لعدة دقائق حتى تنضج، ثم ارفعي الدجاج وضعيه في طبق جانبي.

ضعي كريمة الطبخ، والمشروم، والطماطم في نفس القدر وقلّبي المكونات حتى تتجانس، ثم أضيفي الثوم، والسبانخ المفروم، وقلّبي المكونات جيداً.

أضيفي الدجاج إلى الصلصة وحركي الخليط واتركيه لمدة 3 دقائق على النار.

اسكبي الدجاج بالكريمة والفطر في طبق التقديم وقدميه ساخناً.