محمد إمام يشوق جمهوره لفيلم "شمس الزناتي": أضخم فيلم في تاريخ السينما

يقوم الفنان محمد امام بتصوير المشاهد الأولي لأحدث أعماله الفنية فيلم "شمس الزناتي" ويعود ذلك إلي داخل احد اللوكيشنات الخاصه بالقاهرة، ويتعاون معه فالتصوير العديد من أبطال العمل، أبرزهم أمينه خليل وعمرو عبد الجليل و أحمد داش.

فيلم شمس الزناتي

نشر بطل فيلم "شمس الزناتي" محمد إمام عن بدء التصوير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربيه ان شاء الله".

من ناحية اخري، يذكر أن مخرج العمل عمرو سلامه أعلن عن بدء التصوير اليوم، بصورة علق عليها كاتبا: "نقطة ومن أول السطر".

أبطال فيلم "شمس الزناتي"

"شمس الزناتي" بطوله كل من محمد امام وامينه خليل وعمرو عبد الجليل و أحمد داش و طه دسوقي و أحمد خالد صالح و مصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka و محمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.

يذكر أن عمرو سلامة يعرض له حاليا في دور العرض فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

كما ينتظر محمد إمام عرض أحدث أفلامه "أبو نسب" في 21 ديسمبر الجاري، ويشاركه البطولة كل من ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ومن إنتاج سينرجي، ماجيك بينز، أوسكار، نيو سنشري، مصر العالمية، فيلم سكوير.