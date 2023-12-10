إهداء لابنته.. محمد نور يعلن موعد إطلاق أغنيته الجديدة بمشاركة "عليا"

تتعاون "عليا" ابنة الفنان محمد نور في أحدث أعماله الفنية، بأغنيته التي تحمل عنوان نفس اسمها "عليا" وذلك من خلال ظهورها كبطلة فيديو كليب الأغنية.

وشارك في أغنية "عليا"، الشاعر الغنائي مايكل توفيق والملحن محمد غريب والموزع الموسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين فيما تعاون في الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفه.



أعلن محمد نور عن موعد طرح الأغنية والمفترض إطلاقها، السبت القادم، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من مقطاع الفيديو التي تكشف عن كواليس تصوير المشاهد تحت إشراف المخرجة بتول عرفة، بجانب باقة من الفيديوهات التي تكشف عن تدريبات ابنته "عليا" على رقصات الأغنية.

آخر أعمال محمد نور

فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذى يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

أبطال فيلم الحب بتفاصيله

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.