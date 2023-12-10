مجموعة الباتروس للفنادق تكرم رئيس مجلس إدارة شركة alltours العالمية فى حفل ترويج السياحة المصرية بالغردقة



أهدى رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق درع التكريم إلى دكتور جورچ ويلبيرس رئيس مجلس إدارة alltours العالمية أثناء حفل استقبال ممثلى شركات السياحة العالمية بمشاركة ٢٥٠ شركة سياحية المانية بالغردقة فى البحر الأحمر الذى يقام تحت شعار «All Together» الذى شهدته مدينة نيفرلاند بالغردقة..

حضر الحفل ممثلى اكبر ٢٥٠ شركة سياحة المانية و قيادات هيئة تنشيط السياحة المصرية حيث حرص " أبو علي" على تكريم “altouras " العالمية نظراً لمجهوداتها الفترات الماضيه والتطور المستمر لديها .

وعبرت الشركات الالمانية عن سعادتها الكبيرة لزيارة الغردقة والآستمتاع بمناخها الساحر وأصر الحضور على ركوب الدراجات العائلية داخل مدينة نيفرلاند فى جو كرنفالى مبهر ..

وفى نفس الأطار رحب محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى بمجموعة بيك الباتروس للفنادق بالمشاركين فى الحفل ووجه لهم الشكر على اختيار مدينة الغردقة لإقامة هذا الاجتماع السياحى الكبير.

وأضاف "محمد عيد" أن مدينة الغردقة أصبحت تنافس المقاصد السياحية العالمية مع التطور الكبير الذى تشهده فى مختلف القطاعات السياحية والفندقية..



وجاء التكريم علي هامش احتفال الباتروس بالعيد السنوي الأول لنيفر لاند بحضور كوكبة من الشخصيات البارزة من ألمانيا وعدة دول على مستوى العالم، التي حرصت علي التواجد فى أطار مناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة من السوق.

جدير بالذكر ان قص شريط افتتاح نيفر لاند أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، في ديسمبر الماضي ، كأكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط، بهدف تنويع المنتج السياحى وجذب أكبر عدد من السائحين

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