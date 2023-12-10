الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لتحضير الريش بالفرن| على خطى المطاعم

الريش من الأكلات التي يفضلها عشاق اللحوم، فتتميز بمذاقها الشهي وملمسها الطري سهل تناوله مقارنةً بالقطع الآخرى، وخلال الوصفة التالية نقدم لك أسهل وأشهى طريق لعملها بسهولة.


 

ريش بدبس الرمان

طريقة تحضير الريش بالفرن

المقادير

- لحم الريش : كيلو 

- ماء ساخن : ربع كوب 

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح) 

- الثوم : فصّان (مفروم) 

- الماء : 3 ملاعق كبيرة 

- دبس الرمان : 3 ملاعق كبيرة 

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة 

- العسل : 2 ملعقة كبيرة 

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 

 

طريقة التحضير

في وعاء جانبي صغير، اخلطي الماء مع دبس الرمان والعسل.

أضيفي معجون الطماطم وحركي المزيج جيداً حتى يتجانس.

في صينية فرن واسعة على النار، سخني الزيت النباتي، ثم اقلي ريش اللحم من كلا الجهتين حتى يتغير لونها إلى البني.

نكّهي الريش بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي شرائح البصل، والثوم المفروم إلى الريش وقلبي.

أضيفي مزيج دبس الرمان فوق الريش في الصينية، ثم صبي الماء الساخن وقلبي جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية الريش إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

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