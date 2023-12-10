الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك وحضري صينية دجاج بالبصل

دجاج بالبصل
دجاج بالبصل

ترغب الأمهات في تجديد سفرتها وتقديم أشهى الوصفات لأسرتها، لذا نقدم لك طريقة تحضير صينية دجاج بالبصل الشهية.


 

دجاج بالبصل

طريقة عمل دجاج بالبصل

المقادير

- البصل : 3 حبات (مفروم شرائح رفيعة) 

- الدجاج : دجاجة (مقطعة 8 قطع منظفة) 

- ملح : 2 ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 

- بابريكا : ملعقة كبيرة (مطحونة) 

- الماء : نصف كوب 
 

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

ضعي الدجاج والبصل في طبق الفرن.

وزعي زيت الزيتون فوق البصل والدجاج، وتبلي بالملح والفلفل الأسود حتى تتغطى قطع الدجاج بالملح والفلفل.

أضيفي البابريكا المطحونة واخلطي جيداً ثم صُبي الماء.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 50 دقيقة حتى ينشف الماء وينضج الدجاج.

قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الأرز حسب الرغبة.

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