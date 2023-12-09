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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة غير متوقعة تسبب السرطان| سر 85% من حالات التهاب البنكرياس

أطعمة تسبب السرطان
أطعمة تسبب السرطان

حذر طبيب أمراض باطنية من إن ارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي اليومي يزيد فرص الإصابة بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن الكحول والأطعمة الغنية بالدهون هي السبب الرئيسي لتطور أمراض البنكرياس.

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منها السرطان.. مشاكل صحية مرتبطة بالبنكرياس

أطعمة تهدد البنكرياس

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" للأنباء،  تحدث 85 % من حالات التهاب البنكرياس إما بسبب الإفراط في الكحول وضعف إفراز الصفراء وأداء قنوات الصفراء، أو ارتفاع نسبة الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي.

أطعمة تسبب السرطان

ففي حالة شعور الشخص بألم في منطقة البنكرياس، فهناك محاولتان لوقف المرض، إما تغيير نمط حياته وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، أو الخضوع لعملية جراحية.

في الوقت نفسه، يحذر الطبيب من أن السمنة وارتفاع نسبة الدهون في النظام الغذائي يؤثران سلبًا في الصحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما فيها سرطان البنكرياس.

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