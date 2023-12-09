كندا ترفع المتطلبات المالية للطلاب الأجانب

أعلنت الحكومة الكندية عن زيادة في المتطلبات المالية لتكلفة المعيشة للطلاب الدوليين المتقدمين للحصول على تصريح دراسة.

بدءا من 1 يناير 2024 ، يجب على الطلاب الفرديين الآن إثبات توفر أموال بقيمة 20,635 دولارا كنديا ، أي أكثر من ضعف المتطلبات السابقة البالغة 10,000 دولار كندي.

تهدف هذه الخطوة إلى معالجة اتجاه مقلق حيث يكافح الطلاب ، الذين يستوفون العتبة السابقة ، عند وصولهم ، ويعرضون أنفسهم للاستغلال المحتمل والضعف المالي، التعديل هو الأول منذ عقد من الزمان ويعكس تدقيقا أوسع لبرنامج الطلاب الدوليين في كندا من قبل الحكومة الفيدرالية.

من الناحية الاقتصادية ، يمثل المبلغ الجديد 75٪ من الحد الأدنى لذوي الدخل المنخفض في كندا (LICO) ، مما يضمن للأفراد دخلا كافيا للضروريات الأساسية.

أكد مارك ميلر ، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة ، أن هذه التغييرات ضرورية لنجاح الطلاب الدوليين في كندا.

ومع ذلك ، مع الاعتراف بأنه لا يمكن لجميع الطلاب تلبية متطلبات الادخار المتزايدة ، تخطط الحكومة لتجريب مبادرات لدعم "الأفواج الممثلة تمثيلا ناقصا" من الطلاب الدوليين، يجادل النقاد ، بما في ذلك ساروم رو من الطلاب المهاجرين المتحدين ، بأن التعديل المالي المفاجئ يخلق حواجز أمام طلاب الطبقة العاملة ، مما يؤدي إلى دعوات عاجلة للاستقرار والإنصاف والإقامة الدائمة للجميع.

تأتي المتطلبات المالية المتزايدة وسط مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة في كندا للطلاب الدوليين. كشف استطلاع أجراه بنك الطعام اليومي في سبتمبر 2023 أن نفقات المعيشة المقدرة أثناء عملية التقديم قللت بشكل كبير من التكاليف الفعلية للطلاب في تورنتو.

في الوقت الذي يواجه فيه الطلاب الدوليون تحديات مالية ، أصدر الوزير مارك ميلر تحذيرا للمؤسسات والمقاطعات ، وحثهم على تحسين دعم الطلاب.

وشدد على ضرورة أن تقبل المؤسسات عددا يمكن التحكم فيه من الطلاب وأن توفر السكن الملائم أو المساعدة في العثور على سكن خارج الحرم الجامعى، قبل سبتمبر 2024 ، تستعد الحكومة لاتخاذ تدابير ، بما في ذلك قيود التأشيرة ، لضمان تقديم المؤسسات الدعم الكافي.

تؤكد هذه التطورات على المشهد المتطور لبرنامج الطلاب الدوليين في كندا ، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق توازن بين جذب المواهب العالمية وحماية رفاهية أولئك الذين يتابعون التعليم هناك.