24 شركة تحقق قوائمها المالية السنوية ونصف السنوية صافى أرباح «مليارية» بإجمالى 99.4 مليار جنيه

10% من الإجمالى

سجلت 24 شركة مقيدة بالبورصة صافى أرباح «مليارية» سنوية ونصف سنوية، وذلك وفقا للقوائم المالية المعلنة، والمنتهية بنهاية يونيه الماضى 2023، وذلك من إجمالى 235 شركة مقيدة، وبنسبة بلغت نحو 10.2٪.

سجلت الشركات إجمالى أرباح 99.4 مليار جنيه، بواقع 5 شركات منتهية مراكزها المالية السنوية فى يونيو 2023 وسجلت نحو 31.4 مليار جنيه، فيما سجلت صافى أرباح الشركات المنتهية مراكزها المالية نصف السنوية فى يونيو 2023 وبلغ عددها 19 شركة بنحو 68 مليار جنيه.

كشفت البيانات عن أن شركة أبوقير للأسمدة، وهى من الشركات المنتهية قوائمها المالية السنوية فى 30/6/2023، استحوذت على نصيب الأسد من الأرباح، حيث سجلت صافى أرباح 14.6 مليار جنيه، تلتها الشرقية «إيسترن كومبانى» مسجلة 7.6 مليار جنيه.

كما سجلت الشركات ذات القوائم المالية نصف السنوية المنتهية فى يونيو 2023 صافى أرباح 68 مليار جنيه، حيث استحوذت البنوك على الحصة الأكبر من الأرباح، وبلغ عددها 8 بنوك، يتصدرها البنك التجارى الدولى بنحو 14 مليار جنيه، تلاها بنك قطر الوطنى مسجلا نحو 8 مليارات جنيه.. كما سجلت هذه الشركات إيرادات أيضاً سنوية ونصف سنوية بالمليارات.

يسعى أحمد الشيح رئيس البورصة إلى تحقيق استراتيجية متكاملة، من شأنها العمل على استقطاب المزيد من المستثمرين، وإضافة عمق فى السوق، مع الوضع فى الاعتبار حماية صغار المستثمرين والحفاظ على حقوقهم المالية.