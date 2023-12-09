محافظ سوهاج: رفع درجة الإستعداد القصوى للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، استعدادا للإنتخابات الرئاسية التي سوف تنطلق غدا الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء .

ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر .



وأعلن محافظ سوهاج، عن تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات بكل وحدة محلية، لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، اعتبارا من الأحد 10 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 12 من ذات الشهر، وذلك مع إنطلاق الإنتخابات الرئاسية وحتى نهايتها .



وأكد محافظ سوهاج، على تشديد الإجراءات الأمنية والتواجد بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة وأماكن تردد المواطنين، وتكثيف الدوريات على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، مشددا على ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات والمرور المستمر وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، على أن تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح علي مدار 24 ساعة خلال ايام الانتخابات الرئاسية، والتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها إزالة فورية عن طريق وحدات التدخل السريع بالوحدات المحلية .



وأشاد اللواء طارق الفقي بدور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية وممثلي الحركات الشبابية والنقابات وممثلي المجتمع المدني لجهودهم المبذولة خلال المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التى عقدت خلال فترة الدعاية للإنتخابات بمختلف قرى ومدن المحافظة لدعم المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية وحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم .