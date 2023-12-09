السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسا الإمارات وأذربيجان يبحثان هاتفياَ علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية

رئيسا الإمارات وأذربيجان
رئيسا الإمارات وأذربيجان

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، علاقات البلدين وفرص تطوير التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية .

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس إلهام علييف ـ خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم مستوى تطور التعاون المشترك بين الإمارات وأذربيجان خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي..وأعرب رئيس أذربيجان في هذا السياق عن تمنياته أن تسهم نتائج المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي ومواجهة تحديات تغير المناخ بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع شعوب العالم.

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