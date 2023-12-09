النائب أيمن محسب: المجتمع الدولى عاجز عن اتخاذ موقف أخلاقى تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة

بعد معارضة الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن

أبدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استياءه من عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن 13 دولة من الدول الـ15 الأعضاء فى المجلس صوتت لصالح مشروع القرار، فى مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وتساءل «محسب»: ماذا تنتظر الولايات المتحدة لكى تتحرك من أجل وقف إطلاق النار على المدنيين العُزل داخل قطاع غزة؟، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلى الغاشم نجح فى تحويل القطاع إلى منطقة شديدة الخطورة لا يمكن العيش فيها، لافتاً إلى أن القصف الإسرائيلى أدى إلى سقوط 17400 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 37 ألف مصاب وآلاف المفقودين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولى ما زال غير قادر على اتخاذ موقف سياسى أخلاقى تجاه العدوان الجنونى على سكان قطاع غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الأهداف الإسرائيلية على رأس أولوياتها وتتبناها بقوة حتى لو كان ذلك على حساب الشعب الفلسطينى، وحقوقه المشروعة فى أن يحيا فى وطن مستقر كباقى شعوب العالم، وهو ما يساهم فى هدم القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولى.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الكيل بمكيالين فى القضايا والأزمات الدولية، سيدفع العالم نحو الهاوية، وسيرسخ لشريعة الغاب التى ستحل محل القانون الدولى، ليصبح عنوان العقود القادمة هو البقاء للأقوى، وسيعكس لدى الأجيال الصغيرة أن العالم لم يتخلص بعد من عنصريته.

وأشار «محسب»، إلى أن استمرار دولة الاحتلال فى حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى، ودفعهم نحو التهجير القسرى من أجل تصفية القضية الفلسطينية ستكون له آثار شديدة الخطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سينعكس على أمن العالم خاصة فى ظل تأكيد مصر على رفض مخطط التهجير والتصدى له، لافتاً إلى أن المجازر الدموية التى ترتكبها إسرائيل يومياً داخل الأراضى الفلسطينية ستخلق جيلاً من المتطرفين والإرهابيين.