السجن 3 سنوات للمتهم بإحراز أقراص الترامادول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ه" عامل بالسجن 3 وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز أقراص الترامادول بقصد التعاطى بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم مفادها قيام المتهم بإحراز الأقراص المخدرة ترامادول بقصد التعاطى، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول بقصد التعاطى وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ظ.ص" عامل بالسجن 3 وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطى بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم مفادها قيام المتهم بإحراز الحشيش بقصد التعاطى، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش بقصد التعاطى وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.