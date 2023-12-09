جماهير الاتحاد تخشى تكرار سيناريو الهلال أمام الأهلي في مواجهة المونديال المحتملة

تسود حالة من القلق لدي جماهير اتحاد جدة بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الجديد مارسيلو جاياردو، بعد الخسارة من ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

وتخشى جماهير الاتحاد من أن تستمر هذه النتائج السيئة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، حيث ستشهد مباراة الافتتاح مواجهة اتحاد جدة بنظيره أوكلاند سيتي.

اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.. الفائز يواجه الأهلي المصري

يستعد الاتحاد السعودي لمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي سيبحث خلالها جاياردو عن تحقيق الفوز، من أجل تصحيح مسار العميد ومن ثم الصعود للدور المقبل.

وحال حقق اتحاد جدة الفوز على نظيره أوكلاند سيتي فإنه سيتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة الأهلي المصري، والتي مقرر خوضها الجمعة المقبل.

جماهير اتحاد جدة تخشى تكرار سيناريو الهلال أمام الأهلي المصري

يخشى جمهور اتحاد جدة تكرار سيناريو خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري مع فريقها، حيث تعرض الزعيم الاَسيوي لهزيمة كبيرة برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية النسخة قبل الماضية.

وأدت هذه الخسارة الثقيلة لغضب جماهير الهلال، حيث طالبت بضرورة إقالة المدير الفني للأزرق البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي رحل بالفعل بعد الخسارة من المارد الأحمر.

ويقدم الاتحاد مستويات متذبذبة على الرغم من الصفقات القوية التي قامت إدارة النادي بتدعيم الفريق بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تعاقد الأبيض مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد الإسباني، والثنائي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي السابق، وفابينيو تافاريس، لاعب ليفربول السابق.

وتطالب جماهير الاتحاد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بضرورة تصحيح المسار وخوض بطولة كأس العالم للأندية من أجل تحقيق الفوز بها، والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.