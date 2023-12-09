براتب 6,500 ريال سعودي تفاصيل وظائف شركة الاتصالات الدولية السعودية لعام 1445

بحث السعوديون، خلال الساعات القليلة الماضية، عن شركة الاتصالات الدولية أحد أهم وأكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت عن بعض الوظائف الشاغرة بها التي يمكن للمواطنين التي تتوافر فيهم الشروط أن يقوموا بالتقديم على تلك الوظائف الشاغرة برواتب تبدأ من 6,500 ريال سعودي.

وأكدت الشركة، أن هناك عددا من الشروط اللازم توافرها حتى تتمكن من التقديم في الوظائف الشاغرة في شركة الاتصالات الدولية، لذلك سوف نوافيكم كافة الشروط اللازم توفرها من خلال النقاط التالية:

شروط القبول في وظائف شركة الاتصالات الدولية السعودية لعام 1445

يتطلب أن يكون المتقدم بالوظيفة سواء كان من النساء أو الرجال أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المقيمين إقامة نظامية في السعودية وتكون لإقامتهم قابلة للتحويل.

يتطلب على الصاحب الطلب الخاصة بالتوظيف أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة وذلك كحد أدنى.

لابد أن يكون المتقدم أو المتقدمة من بنات وأبناء المواطنات.

لابد أن يتوفر لدى المتقدمين سواء من النساء أو الرجال خبرة في البنوك ولا تقل الخبرة عن عامين.

لابد على المتقدمين للوظائف أن يملكون معرفة وخبرة جيدة في الحاسب الآلي.

تفاصيل العمل في وظائف شركة الاتصالات الدولية السعودية لعام 1445

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون التقديم في وظائف شركة الاتصالات الدولية حول تفاصيل تلك الوظائف، لذلك سوف نوافيكم كافة التفاصيل من خلال النقاط التالية:

عدد أيام العمل في شركة الاتصالات الدولية لتلك الوظائف هم 5 أيام عمل.

يبدأ الراتب من 5,500 ريال سعودي ويصل إلى 6,500 ريال سعودي.

يوجد عمولات مُجزية على حسب العمل.

الراتب قابل للزياده.

إمكانية الترقيات في وقت قصير حسب المعطيات.

أيام الإجازات في الأسبوع هم يومين.

تخصصات وظائف شركة الاتصالات الدولية السعودية لعام 1445

وقامت شركة الاتصالات الدولية بالإعلان عن بعض الوظائف، لذلك سوف نوافيكم كافة المسميات الوظيفية التي قامت الشركة بالإعلان عنها من خلال النقاط التالية:

وظائف التمويل الشخصي.

وظائف التمويل التأجيري.

وظائف مبيعات الفيزا.

فروع وظائف شركة الاتصالات الدولية السعودية لعام 1445

شركة الاتصالات الدولية قامت بتوفير عدد كبير من الوظائف التي قد ذكرنا كافة التفاصيل الخاصة بها، سوف نوافيكم الفروع التي يمكنك العمل بها من النقاط التالية:

فرع المنطقة الشرقية.

فرع مدينة الرياض.