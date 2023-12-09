أسعار النفط تسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات، يوم الجمعة، بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

أسعار النفط

وسجلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى مستوى سعر 75.84 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 2.4% .

فيما وصلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية بما يصل إلى مستوى سعر 71.23 دولار بارتفاع بلغ 1.89 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل 2.7%.

وعلى مدار الأسبوع، خسرت أسعار النفط لكل من الخامان القياسيان 3.8% بعد أن سجلا في تعاملات، الخميس، أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهدا فائضا في الإمدادات، بحسب الاسواق العربية .

ودعت السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، جميع أعضاء "أوبك+" إلى الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، وقالتا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أيام فقط من اجتماع صعب للتحالف.

منظمة البلدان المصدرة للبترول :

أوبك

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على تخفيضات إنتاج تبلغ مجتمعة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

وتتجه العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض 4.5% و4.8% خلال الأسبوع على الترتيب، في أكبر خسائر لهما في خمسة أسابيع.

كما ساهمت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج النفط الأميركي في تراجع السوق هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر انخفضت 9% مقارنة بالعام الماضي إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى إضعاف الطلب.

وفي الهند، انخفض استهلاك الوقود في نوفمبر بعد أن لامس أعلى مستوى في 4 أشهر في الشهر السابق، متأثرا بتراجع حركة السفر في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.