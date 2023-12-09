أسماء جلال نجمة ختام البحر الأحمر بفستان من تصميم سعودي|لن تصدق سعره

منذ لحظة دخولها إلى السجادة الحمراء، خطفت الفنانة الشابة أسماء جلال أنظار الحاضرين خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة التي أقيمت يوم الخميس السابع من ديسمبر الجاري.

أسماء جلال تفوز بقلوب الحاضرين في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ظهرت أسماء جلال بفستان من الجيرسية باللون الليلا، البنفسجي الفاتح، جاء بتصميم ضيق ومزود بـCape متطاير على ذراع واحد فقط، وكم واحد مزود بقفاز، أما اليد الثانية فجاءت بكم ساقط Off Shoulder، وهو من تصميم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، وبلغ سعره إلى 2490 دولار، أي ما يعادل 77 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية التجميلية فقد اختارت تسريحة شعر منسدلة بحرية على كتفيها، كما اختارت ظلال عيون ممزوجة باللون البفسجي مع الأسود، وأحمر شفاه بالون النودـ وأكملت إطلالتها بعقد وحقيبة صغيرة باللون الفضي.

أسماء جلال

أسماء جلال

أسماء جلال

ليست المرة الأولى.. أسماء جلال نجمة المهرجان

ليست المرة التي تخطف فيها أسماء جلال الأنظار في المهرجان، حيث ظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في العرض الخاض لفيلم المصري أنف وثلاث عيون، خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة.

وارتدت أسماء جلال فستان جرئ باللون الأحمر الفاقع مكون من قطعتين، وبالتدقيق تبين أن سعر الشريط سباجيتي المطرز يدويًا بحافة صدفية متباينة حول الصدر يصل إلى 14 ألف جنيه، بينما سعر التنورة يصل سعرها إلى 13 ألف جنيه، ليسجل سعر الإطلالة بالكامل 27 ألف جنيه.

أسماء جلال

أسماء جلال

أسماء جلال

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

تشارك الفنانة الشابة أسماء في فيلم آل شنب، للمخرجة أيتن أمين، الذي يعرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السادسة.

ومن المقرر أن تجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية ليلى التي تعاني من تحكم والدتها (التي تجسدها ليلى علوي) في حياتها، ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن، وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.