عاجل
حالة الطقس في مصر غدًا الأحد.. شبورة وأمطار متحدث الصحة في غزة: القطاع الطبي انهار تمامًا
السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستشفى الملك سلمان بالسعودية تعلن عن وظائف صحية شاغرة

مستشفى الملك سلمان
مستشفى الملك سلمان بالسعودية

 تصدرت مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعدما أعلنت عن  توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل  لدى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية:

وأوضحت  الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

  • فني صيدلي (عدد 4 وظائف).
  • فني أشعة تشخيصية.
  • فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات.

موعد التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية

ونوهت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق ديسمبر 2023م؛ وحتى تاريخ 21 ديسمبر 2023م.

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك سلمان بالسعودية، من خلال الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنــــــــــــــا).

 

مواد متعلقة

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445

خطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445

وظائف الكهرباء.. الشروط والخطوات الكاملة للتقديم
الجريدة الورقية