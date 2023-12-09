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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| سرايا القدس: من مسافة صفر القتال يشتد في مناطق عدة بغزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس منذ قليل، أن القتال اشتد ضراوة بين المقاومة وجيش الاحتلال في محيط جباليا، وقوات الاحتلال تلقي قنابل إشارة بالمكان.

 

وقالت سرايا القدس عبر حسابها،: "إن الاشتباكات من مسافة صفر بين المقاومة، وجيش الاحتلال في محاور التقدم على تخوم مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

 

وأشارت إلى أنه تم الإيقاع بقوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل شرق خانيونس بين قتيل وجريح، بعد الاشتباك مع جنودها بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ(RPG).

 

ولفتت سرايا القدس، إلى أنه تم قصف تحشدات العدو بصواريخ "107" في تبة ال 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس، تم عمل كمين في حيّ الشجاعية "الريادة" شرقيّ غزّة والإجهاز على عدد من الجنود.

 

وذكرت أن جيش الاحتلال يقوم بالمناداة على كل الشباب من 15سنة وفوق للخروج من مدرسة خليفة شماليّ قطاع غزّة..

 

 

 

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