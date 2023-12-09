باميلا الكيك تثير الجدل.. «حقيقة أموات يشربون ويسكي وسر علاقتها بربنا»

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الأخيرة عن علاقتها بربنا والفنانين الذين فارقوا الحياة، إضافة إلى حديثها عن الإعلاميين والسياسيين، ما جعلها حديث الجميع على منصات التواصل الاجتماعي .

تحدثت باميلا الكيك، خلال تصريحات متلفزة عن علاقتها بربنا، قائلة:" شكيت كتير في ربنا حتى أكون مؤمنة والشك بيجي بعده إيمان ويقين، ولابد أن نؤمن بـ ذاتنا ".

وأضافت الفنانة اللبنانية:" أنا شخص بيتعايش مع حاله ، وجدي كان ضد أن يكون في فنانين بـ عيلته وقولت لـ أهلي عايزه أكون ممثلة وأنا عندي 5 سنين.

باميلا الكيك

باميلا الكيك: ملحم بركات وصباح ووديع الصافي بيشربوا ويسكي ومبسوطين

وكشفت باميلا الكيك، عن فئة مكروهه من الناس، قائلة:" السياسيين والإعلاميين أكتر الفئات كرهًا في العالم ، لأنهم أكتر ناس بيعملوا للغير وبيوصلوا رسالة صح.. ورئيس أمريكا قبل ما بيقول كلمة للناس بيتفرج على كرتون ".

وأضافت “الكيك”: ملحم بركات وصباح ووديع الصافي مينفعش نقول عليهم الله يرحمهم.. وشايفاهم دلوقتي بيشربوا كاس ويسكي ومبسوطين وقاعدين على سجيتهم في الحياة ".

باميلا الكيك

انتقادات لاحقت باميلا الكيك بسبب مشاهد القبلات في "كريستال"

وجه عدد كبير من جمهور الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الكثير من الانتقادات إليها بسبب مشاهد قبلاتها في مسلسل "كريستال"، والذي عرض خلال الفترة الأخيرة عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وردت باميلا الكيك، على الانتقادات التي وجهت إليها، وقالت إنها فتحت الطريق للفنانات لتقديم الكثير من الأدوار في الدراما اللبنانية وليست القبلات فقط.

باميلا الكيك

وأضافت باميلا الكيك خلال تصريحات متلفزة، قائلة: "أنا لازم اللغم يطلع في وشي عشان أفتح الطريق من بعدي للممثلات اللبنانيات في كل المجالات مش بس القبلات في الدراما.

وصرحت "باميلا": "أنها تدرس فكرة كتابة وإنتاج أعمال درامية بالتعاون مع منصة نتفليكس، قائلة: إن شاء الله أفتح باب مجالات كتير من خلال إنتاجي وكتاباتي وتوجهي لـ نتفليكس لأن مفيش قناة لبنانية تتحمل اللي كتبته".

باميلا الكيك

باميلا الكيك تكشف مفاجأة بشأن عزوفها عن الزواج.. بيتعرض عليا الزواج من الجنسين

تحدثت الفنانة باميلا الكيك عن أسباب عزوفها عن الزواج، قائلة: "بخاف من الزواج والمسؤولية، واتعرض عليا عروض زواج من الجنسين ورفضت، مع أن كل البنات بتحلم بالزواج وتكوين أسرة".

باميلا الكيك

آخر أعمال باميلا الكيك

يعرض للفنانة باميلا الكيك خلال الفترة الحالية مسلسل "كريستال"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويشاركها البطولة الفنانة ستيفاني عطالله، والفنان محمود نصر، ومجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين.

أبطال مسلسل كريستال

يشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال: محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني، لين غرة، رولا حمادة، آنجو ريحان، خالد شباط، بلال مارتيني، فادي حواشي، ليا مباردي، إياد أبو الشامات، صباح بركات، عبد الرحمن قويدر، ناظم عيسى، جوان زيبق، هيما إسماعيل.

مسلسل كريستال

تدور أحداث المسلسل حول "فاي" ستيفاني عطالله، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى "عليا كرم" باميلا الكيك، وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى "جواد فياض" محمود نصر، في إطار درامي اجتماعي رومانسي.

يعرض كريستال النسخة العربية من مسلسل “حرب الورود” التركي المكون من 90 حلقة الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً، على شاشة MBC1، كما تتوفر حلقات المسلسل على منصة شاهد Shahid بعد عرضها على الشاشة.