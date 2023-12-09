رئيس مدينة سفاجا يناقش استعدادات الانتخابات الرئاسية بقرية النصر 85

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا مع زعماء وقيادات القبائل بقرية النصر 85 بحضور رئيس القرية، وذلك في إطار استعدادات المدينة للانتخابات الرئاسية وبهدف التوعية في أهمية مشاركة أهالي القرية فى الانتخابات.

وأكد رئيس المدينة، أن اللقاء يهدف إلى مشاركة الأهالي في الانتخابات من خلال الاستماع لمطالبهم، بالإضافة إلى التعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في قرية النصر، لافتا إلى أن تلك اللقاءات والتي سيتم عقدها لاحقا، تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن الأهالي عرضوا خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، وتوصيل الإنترنت، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب.