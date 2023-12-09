ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة سائق بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمية من مخدر الحشيش بحوزة سائق بالقاهرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل تلك الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (سائق"له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة أجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.