محافظ جنوب سيناء يلتقي خريجات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

التقي اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء مجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار تشجيعه للمشاركات في برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية».

المشاركات هن:

عبير محمد عبدالبديع مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التموين بطور سيناء.

هانم محمد محمود علام مدير المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الطور.

آمال السيد زكي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بطور سيناء.

أسماء أحمد سالم مهندس مدني بجهاز تعمير جنوب سيناء.

صفاء رمضان نعمان أخصائي شئون عاملين بمديرية الزراعة بطور سيناء.

دينا الحسيني شحاته مديرة مدرسة الأمل للغات بطور سيناء.

رشا حنفي عبد الحليم باحث قانونى بمديرية الإسكان بطور سيناء.

ساميه إبراهيم مصطفى سكرتاريه بشركه المياه بجنوب سيناء.

رويدا أحمد نوح مهندس بالشبكة الوطنية بمجلس مدينة شرم الشيخ.

إسراء عاطف حامد مدير الجيومكانية بالديوان العام.

ميرفت سعيد أحمد أخصائي بمركز المعلومات الديوان العام.

رضوى عاطف حامد مهندس أجهزة طبية بمديرية الصحة بطور سيناء.

أماني محمد فايز محمد باحث قانوني بإدارة أملاك الدولة بالديوان العام.

نيفين عبدالعزيز شكر معلم أول بمدرسة طه حسين بطور سيناء.

ريهام عبدالله محمود مسؤول متابعة المراكز التكنولوجية بالديوان العام.

إسراء فهمي علي مهندس مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء.

شيرين الهواري مدير إدارة التدريب بأحد الفنادق بشرم الشيخ.

شيماء أحمد صديق أخصائي مساحة بإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام.

وحرص المحافظ، على الاطمئنان من المشاركات على مستوى التدريب، وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري، وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

وأدار محافظ جنوب سيناء، حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل، والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يشار إلى أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

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