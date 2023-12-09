تضامناً مع القضية الفلسطينية.. تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في لبنان

أجلت الشركة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب، التي كان من المفترض إقامتها في لبنان 28 ديسمبر الجارى، على أن يتم تحديد موعد جديد فى بداية عام 2024، نظراً للأحداث المأساوية التى يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك بعد تأجيلها حفلها الأول فى الكويت.

ما لا تعرفه عن شيرين عبد الوهاب

احتفلت شيرين عبد الوهاب مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإصقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

وفى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

ولم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات مهمة فى عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

وخلال نفس الفترة دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً.