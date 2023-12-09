اتفاق تونسي سويسري على التعاون المشترك لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وقعت وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوي، مع نظيرها السويسري مذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت وزارة البيئة التونسية - في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار مشاركة تونس في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد حاليا بدبي.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاق باريس حول المناخ وخاصة الفصل السادس منه والمتعلق بأسواق الكربون.