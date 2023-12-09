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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"COP28": حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل برامج الطبيعة والتنوع البيولوجي

COP28
COP28

أعلنت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، عن حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل برامج الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناخ في القمة العالمية للعمل المناخي.

كما أعلنت المبارك - بحسب منشور على الصفحة الرسمية لكوب 28 على منصة (إكس - تويتر سابقا) - عن تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة؛ ستدعم الشريحة الأولى منه جهود غانا في استعادة الغابات وخدمات النظم البيئية وسبل العيش المستدامة للمجتمعات المحلية .

 

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