مركز علاج الأورام بدمنهور يبدء العمل بعيادة أورام الأطفال

زفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خبرا أدخل السرور على أطفال البحيرة والذين يعانون من مرض السرطان حيث أشارت نائب محافظ البحيرة البدء في إفتتاح فرع لعلاج مرضى السرطان من الاطفال بمعهد الاورام بدمنهور؛ ليحفف على أطفال كثيرة من أبناء محافظة البحيرة مشقة السفر الى مستشفيات الاورام .

وأعلن مركز علاج الأورام بدمنهور، بقيادة الدكتور رجب شريف عن بدء العمل بعيادة أورام الأطفال على أن تستقبل العيادة الحالات يومى السبت و الاثنين من كل أسبوع، وذلك كخطوة جديدة فى طريق تكامل الخدمات المقدمة لمرضى الاورام.

وأشار الدكتور رجب شريف، إلى أن المركز هو أول منشأة صحية بمحافظة البحيرة تقدم خدماتها للأطفال مرضى السرطان لخدمة أهالى المحافظة و المحافظات المجاورة، مؤكدا على توفير الكفاءات العلمية و الفنية المدربة للتعامل مع الأطفال سواء طبيا أو نفسيا مع الحرص على تقديم الدعم النفسى للطفل و ذويه.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها.