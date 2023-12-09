مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت Zamalek match today live

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم بث مباشر تويتر

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ما هو موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالكونفدرالية؟

ويخوض الزمالك مباراة مرتقبة اليوم أمام نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، وذلك في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك، في مجموعة تضم، كل من ساجرادا الأنجولي، وكذلك سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم بث مباشر تويتر

ويتصدر الزمالك مجموعته بعد تحقيق فريق الزمالك الفوز بأولى مباراتيه بدور المجموعات، على حساب فريقي أبوسليم الليبي ، وسوار بطل غينيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وساجرادا | من هنــــا

و يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا – بث مباشر اليوم في الكونفدرالية، حيث عقد معتمد جمال، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق، وتأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الدورى، وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بالتركيز في التدريبات ومباراة اليوم.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد ساجرادا

من المنتظر أن يلعب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل هجومي في مباراة الزمالك وساجرادا ، وسيكون تشكيل الزمالك المتوقع ضد ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، و محمد عبد الغني، و حمزة المثلوثي، و عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، و روقا، و شيكابالا ، و نيمار

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، و سيف الدين الجزيري