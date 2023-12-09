ديفيز مدرب يد الاهلي: لدينا إصرارًا كبيرًا على الفوز بلقب السوبر المصري

حرص الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي على الحديث قبل مباراة الزمالك التي تقام اليوم بالإمارات على كاس السوبر المحلي؛ للتأكيد على العديد الثوابت والنقاط المهمة قبل هذه المواجهة المرتقبة والتي يسعي فيها رجال يد الأهلي إلى إضافة بطولة جديدة تضاف إلى إنجازات الفريق.

أكد ديفيز في بداية الحوار على أنه لا يمكن أن يتوقع نتيجة بعينها للمباراة؛ لأنه لا يحب التوقعات بشكل عام، ويفضل أن ينتظر حتى بداية المباراة، مشيرًا إلى أن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة خلال الأسبوع الأخير، وأن الأداء كان يتحسن يومًا بعد يوم خلال التدريبات.

وشدد على أن لديه إصرارا كبيرا على الفوز باللقب، وأنه يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد خلال اللقاء وألا يفوتوا الفرصة لفرض أسلوب لعبهم من أجل حصد اللقب.

وأوضح المدير الفني لرجال يد الأهلي أن الفوز على الزمالك منذ عدة أيام في بطولة الدوري قد يمنح لاعبيه بعض الدوافع للفوز في مباراة اليوم، غير أنه على يقين من أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، قائلًا إنه أغلق تمامًا صفحة مباراة الدوري ويركز فقط على مواجهة اليوم في كأس السوبر المحلي، ويثق في قدرات لاعبيه بشكل كبير ويتمنى أن يقدموا أداءً مميزًا.

أكمل ديفيز حديثه مؤكدًا أنه يتحدث مع اللاعبين دائمًا في كافة الأمور الفنية ويركز معهم على الاهتمام بالتغذية السليمة، ويعمل باستمرار على تطوير مستوياتهم وأن يجعلهم في أفضل مستوى احترافي، وهو سعيد للغاية لما وصلوا له ولكن ما زال هناك الكثير من العمل للقيام به.

وحول تجربته مع النادي الأهلي قال ديفيز إنه سعيد جدًا بالتواجد مع الأهلي، ويأمل في اضافة المزيد من البطولات، مع الفريق في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يسعد بتواجده في مصر. التي يسعي فيها إلى تجربة الكثير من الأشياء، ولكن لسوء الحظ لا يمتلك الوقت الكافي؛ لأن إجازته الأسبوعية تكون يوما واحدا فقط بسبب ضغط المباريات والتدريبات، ولكنه سعيد عمومًا بتواجده في القاهرة؛ لأن عائلته إلى جانبه وهذا يشعره بالطمأنينة.

وتحدث ديفيز عن جماهير الأهلي التي وصفها بأنها رائعة للغاية؛ لأنها تقف خلف الفريق باستمرار وتحب الأهلي بشكل جنوني، وأكد أنه يرى ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه يجد صعوبة في متابعة الصفحات المنتمية للأهلي بسبب عامل اللغة، إلا أنه عندما يتجول بأي سيارة في القاهرة يقابل الكثير من المشجعين ويتحدث معهم أحيانًا ويشعر بحبهم الكبير للأهلي ويطالبونه بالفوز دائمًا، ويجد أنه من الرائع أن يحظى فريقه بكل هذا الحب والتشجيع من الجماهير.