السبت 09 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العدل اليمنية: تطالب بإجراء تحقيقات دولية في انتهاكات الحوثيين ضد المرأة

وزارة العدل اليمنية
وزارة العدل اليمنية

أكد وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، اليوم السبت، ضرورة إعمال القانون الإنساني الدولي وإجراء التحقيقات بشأن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد النساء والأطفال في اليمن، وإجراء تحقيقات لتقديم المتهمين أمام المحاكم الدولية.

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قال المجيدي  في مداخلة مع قناة "العربية الحدث  إن "الحملات الحوثية تقوم باختطاف النساء في ظل تغاض كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، لافتا إلى أن "مليشيا الحوثي اختطفت حوالي 1800 امرأة، وأصدرت 193 حكما ضد النساء بتهم ملفقة، إلى جانب اختطاف 208 قاصرات.

 

أضاف أن "مليشيا الحوثي تستهدف المرأة اليمنية بطريقة ممنهجة لإجبارها على اتباع الأيدلوجية الحوثية"، موضحا أن "المليشيا أنشأت جهازا أمنيا تابعا لها لديه مهام الاقتحامات والاختطافات".

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