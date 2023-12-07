الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف تقرير أممي استمرار معاناة نحو نصف السكان في جميع أنحاء اليمن من انعدام الأمن الغذائي، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ خلال شهر أكتوبر 2023 ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

txt

اليمن يؤكد حاجته إلى المساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ

txt

مسام: نزع 758 لغما في اليمن خلال أسبوع

وذكر برنامج الغذاء العالمي - في تقرير أوردته قناة "اليمن" لنتائج مسح ميداني لحالة الأمن الغذائي في اليمن -أنه لم يتمكن ما يقرب من 51 % من الأسر التي شملها المسح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة و46 % في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر.

 

وأضاف أن نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء مرتفعة للغاية في 17 من أصل 22 محافظة، مع تسجيل الذروة في مناطق البيضاء والجوف ولحج والضالع، إضافة إلى أن مؤشر الجوع العالمي لعام 2023 يوضح أن اليمن وصل إلى ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام.

 

كما أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كانا سببين رئيسيين في عدم حصول المواطنين على الغذاء الكافي، فما واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ حتى نهاية أكتوبر، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41% من سلة الأغذية القياسية لكل دورة.

 

وأشار إلى أنه تم تمويل خطة برنامج الأغذية العالمي القائمة على الاحتياجات بنسبة 11% فقط للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024، ما سيؤدي إلى إيقاف المساعدات الغذائية العامة في ديسمبر الجاري مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع الحوثيين على برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأكثر احتياجا.

مواد متعلقة

قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزير الدفاع اليمني يبحثان أوجه التعاون المشترك

اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني

وزير الدفاع اليمني يشيد بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

اليمن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

اليمن يؤكد دعمه الكامل للموقف المصري من القضية الفلسطينية

اليمن يدين القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة ويطالب بوقف الحرب

البنتاجون يُعلن إسقاط طائرة مُسيّرة فوق البحر الأحمر انطلقت من اليمن

موسكو: الولايات المتحدة تستخدم العقوبات ضد اليمن لتحقيق "أهدافها الأنانية"
الجريدة الورقية