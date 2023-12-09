ضبط أكادمية تمريض وهمية تمنح شهادات مزورة بالبحيرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام ( 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى"البحيرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والإحتيال على الراغبين فـى العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات "مزورة" تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومى مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطهم.. وعثر بحوزتهم على( 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- 11 جهاز "لاب توب، إسكانر" - أدوات مستخدمة فـى التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة).

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، تحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

نجح رجال مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.