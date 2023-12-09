السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"شماريخ".. إيرادات مرتفعة للفيلم بشباك التذاكر أمس

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

وصلت إيرادات فيلم شماريخ، في شباك التذاكر، أمس، الجمعة، مليون و864 الف و814 جنيه، ما جعله يتصدر قائمة الإيرادات اليومية.

قصة فيلم شماريخ

تدور قصة الفيلم في إطار مليء بالأكشن والرومانسية، من خلال شاب يسعى للعمل مع والده في أمور غير شرعية ومخالفة للقانون أملًا منه في الاعتراف به وبنسبه، ويتفاجأ بأنّه مُرغم على التخلص من فتاة يقع في حبها، الأمر الذي يضعه في مأزق كبير.

أبطال فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

برومو فيلم شماريخ

وكانت الشركة المنتجة طرحت البرومو التشويقي الرسمى للفيلم، وسيطر عليه مشاكل الأكشن والمطاردات والضرب، كما شهد البرومو ظهور الراحل مصطفى درويش في أكثر من مشهد، إذ صور مشاهده في العمل قبل وفاته في مايو الماضى.

 

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