السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "درع يحمي ونصون" لإعداد السفراء

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين،  فعاليات برنامج " درع يحمي ونصون"  لإعداد  سفراء للبرنامج علي مستوى المحافظات ، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من ٥- ٩ ديسمبر الجاري للمرحلة العمرية من ١٥ إلى ١٨ سنة ، بهدف توعية المشاركين بحقوق الطفل والحفاظ على الهوية وعادات وتقاليد المجتمع  والتصدي للإفكار المغلوطة والمتطرفه ، والتي تصدر للنشء في الأونة  الأخيرة من خلال بعض القنوات المقدمه للأطفال .

وحضر اللقاء الختامي اللواء إسماعيل الفار - رئيس قطاع الشباب ، جيهان حنفي - رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، و إيمان عثمان-  مدير عام إدارة رعاية الموهوبين والمبدعين، وبمشاركة طلائع مركز شباب 6اكتوبر بشمال سيناء "ابراهيم خالد ابراهيم ،ومنة الله محمود مسلم"

وتم خلال اللقاء عرض البيان الختامي وتوصيات النشء بعد أن تم تدريبهم خلال فترة البرنامج من خلال ورش عمل ومحاضرات ولقاءات تفاعلية بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية وتنمية روح الفريق.

وشملت التوصيات التأكيد على أهمية دور الإعلام لرفع الوعي والتوعية ، التأكيد على أهمية مشاركة الفتيات المشاركة المجتمعية من للنشء للحفاظ على هوية مجتمعاتهم .

وتنطلق الفرق المشكلة للعمل على مدار الأشهر القادمة داخل مراكز الشباب مع النشء والأسر بكل المحافظات  تطبيقا  لما تم خلال مدة البرنامج.


 

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