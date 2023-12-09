السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيف تتغلب على حالة الملل والزهق في العمل؟

الدكتورة رحاب الشناوي
الدكتورة رحاب الشناوي أخصائي التغذية العلاجية

أكدت الدكتورة رحاب الشناوي أخصائي التغذية العلاجية إذا كنت تعاني من ملل وزهق في الشغل وافقد للشغف فيمكن معرفة ذلك بسهولة من خلال عدم حب الشئ الذي تعمله وتلاحظ أنك لا تعطي للشئ أهميته لأن الإنسان يحب دائما أن يكون له إنجازات وفي نفس الوقت لا يشعر بقيمة الشئ الذي يعمله ولا قيمة العمل الذي هو فيه وسبب ذلك هو الدخول في منطقة الحياة الروتينية.

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وزير الري يشارك في جلسة "الأمن المائي والغذائي" ضمن فعاليات مؤتمر COP28

 وعلاج هذه الحالة هو الوعي فلابد من الوعي بأنك في منطقة الراحلة وعدم الإحساس بالشغف فيما تعمله ويمكن أن تبدأ من جديد من خلال تذكر أخر مرة تعلمت فيها شئ جديد وأخر مرة طورت فيها من نفسك ثم تبدأ تأخذ قرارات وخطوات صغيرة في هذه الحالة ستصل إلى مرحلة إنك تستيقظ كل يوم وتشعر بأنك تحب العمل وقيمة الشئ الذي تفعله.

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