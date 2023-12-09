كيف تتغلب على حالة الملل والزهق في العمل؟

أكدت الدكتورة رحاب الشناوي أخصائي التغذية العلاجية إذا كنت تعاني من ملل وزهق في الشغل وافقد للشغف فيمكن معرفة ذلك بسهولة من خلال عدم حب الشئ الذي تعمله وتلاحظ أنك لا تعطي للشئ أهميته لأن الإنسان يحب دائما أن يكون له إنجازات وفي نفس الوقت لا يشعر بقيمة الشئ الذي يعمله ولا قيمة العمل الذي هو فيه وسبب ذلك هو الدخول في منطقة الحياة الروتينية.

وعلاج هذه الحالة هو الوعي فلابد من الوعي بأنك في منطقة الراحلة وعدم الإحساس بالشغف فيما تعمله ويمكن أن تبدأ من جديد من خلال تذكر أخر مرة تعلمت فيها شئ جديد وأخر مرة طورت فيها من نفسك ثم تبدأ تأخذ قرارات وخطوات صغيرة في هذه الحالة ستصل إلى مرحلة إنك تستيقظ كل يوم وتشعر بأنك تحب العمل وقيمة الشئ الذي تفعله.