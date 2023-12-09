أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم السبت

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار اليوم السبت في البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية والتي تؤثر على أسعاره عالميًا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولاراليوم:

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.75 للشراء و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 للشراء و30.96 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.