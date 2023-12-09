السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم السبت

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار اليوم السبت في البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية والتي تؤثر على أسعاره عالميًا.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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أستاذ علوم سياسية: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخًي ومشرف

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولاراليوم:

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  30.75 للشراء و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 للشراء و30.96 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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