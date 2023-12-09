تشكيل ليفربول المتوقع لمواجه كريستال بالاس.. محمد صلاح يقود الهجوم

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يحل ضيفًا ثقيلا علي نظيره ركيستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، والي يحتضنها ملعب "سيلهرست بارك".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة اليوم.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل اعتلاء الصدارة بشكل مؤقت لحين خوض آرسنال مباراته اليوم أمام أستون فيلا.

في حين أن كريستال بالاس يمتلك 16 نقطة في الوقت الحالي، في المركز السادس عشر في جدول البطولة.