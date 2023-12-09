الإنتخابات الرئاسية 2024| أخطاء تُبطل الصوت الإنتخابي

ساعات قليلة وينطلق ماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024 بجميع محافظات مصر والتي تعد الحدث الأهم خلال هذا العام إذ يحدد المصريون خلال هذه الانتخابات مستقبل الدولة المصرية بإختيار رئيس لهم يمثلهم في المحافل الدولية.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الانتخابات تبدأ غدًا الاحد لمدة ثلاثة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر الجاري.

وقد تصدرت الانتخابات الرئاسية محرك البحث" جوجل"، من قبل الكثيرين، حيث يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي فريد زهران.

ولكن هناك بعض الاخطاء التي قد يمارسها البعض أثناء الإدلاء بصوته والتي تؤدي إلى إبطال الصوت، ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

كتابة الناخب أي عبارة في ورقة التصويت غير علامة الصح

وضع علامة صج لاكثر من مرشح

وضع علامة صح في الخانات الغير مخصصة لها

وضع أي علامة مخالفة غير الصح

ترك بطاقة الانتخابات فارغة تمامًا

كتابة الناخب اسمه في ورقة التصويت

كتابة أى كلمة أو جملة تخل بسرية التصويت

التصويت لأكثر من مرشح بوضع علامة صح في خانتين أو أكثر من خانات إبداء الرأي