انتشال جثة غريق بترعة الفؤادية بالعسيرات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة عامل في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج توفي أثناء سيره على حافة ترعة الفؤادية بدائرة مركز العسيرات إنزلقت قدماه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة غرق وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغًا بغرق شخص بترعة الفؤادية دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وجرى إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق "محمد . س . ت . س" 20 سنة عامل ومقيم دائرة القسم وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقله الجثة لمستشفى العسيرات المركزي .





وبسؤال والده "سيد . ت . س . م" 54 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير نجله المذكور علي حافة الترعة المشار إليها إنزلقت قدماه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .