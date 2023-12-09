بركات: تغييرات كولر سيئة.. والأهلي قادر على اللعب في أي ملعب

انتقد محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، المدرب السويسري مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري.

قال بركات في تصريحات تليفزيونية "تغييرات مارسيل كولر معظمها لم يؤثر بشكل إيجابي مع الأهلي أمام شباب بلوزداد" .



أضاف: "تعادل يانج أفريكانز مع ميدياما الغاني أفاد الأهلي كثيرا ولكن الأهلي كان قادرا على حصد 9 نقاط من أول ثلاث مباريات في دور المجموعات من دوري الأبطال، ولكن أخشى أن يكون الأهلي صعب الأمور على نفسه في مجموعات دوري الأبطال"

وقال بركات في تصريحاته "أنت النادي الأهلي، قادر على اللعب في أي ملعب ومطالب باللعب على أي ملعب"

واختتم: "أتفق مع كولر بشأن رفضه لفكرة إطلاق مصطلح انهيار الفريق بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة".

ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري.