طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه وبلدنا تحتضن عدم الوطنية

قال الإعلامي طوني خليفة، أن بلاده ليست مستقلة لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مستقل من الداخل، قائلا: "أين الاستقلال ولبنان لا تقدر تأخذ قرارا إلا إذا لم يوافق عليه إيران وأمريكا وقطر وروسيا وفرنسا وغيرهم، وأي استقلال نتكلم عنه ولبنان طوال سنة بلا رئيس جمهورية وكل مؤسسات الدولة تفرغت ولا سياسة ولا اقتصاد".

وهاجم طوني خليفة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، موقف الشعب اللبناني تجاه بلده قائلا: "كل السياسيين خذلونا في لبنان وشعبنا فاسدا أكثر من حكامه واللي يجيب الحكام الشعب، واللبناني واقفا ضد اللبناني أخوه وكل مجموعة لها ارتباطات ولبنان تخرج من المأزق حينما يتفق الشعب".



واستكمل: "نحن في لبنان بيئة حاضنة للخلافات ونحن مجموعة مواطنين ننتمي لكل شيء إلا الوطن وننتمي للزعماء والطوائف والمذاهب ودول خارج الحدود ولا نهتم ببلدنا ونحنبيئة حاضنة لعدم الوطنية وانتمائنا مش للوطن ولكن الطائفية والحزبية".

مكروه في الوسط الإعلامي

وفي سياق آخر، أكد طوني خليفة أنه لا يخاف من الموت ومؤمن أن كل شيء بالحياة سيأتي له وقت وينتهي ولكن يخشى على أبناءه، قائلا: "كل شيء بالحياة له نهاية ولكن لما يبقى عندك ولاد وعيلة بخاف على نفسي عشان بخاف عليهم وده من أكثر شيء بخاف عليه".

وأضاف، أنه لم يتمنى الموت لأي شخص حتى وأن تأذى منه، متابعا: "أنا تأذيت من ناس كتير وكرهت كلمة كبيرة ممكن أكون زعلت من ناس كتير ولكن اللي يصالحني ويخليني أنسى المرضى لا شعوريا اصالح وبحس أن الدنيا لا تستاهل شيء".

وتابع: بمسيرتي الإعلامية هوجمت دون سبب وتعرضت لحروب والناس تقولك هذه ضريبة النجاح لكن ربنا يعطيك كاريزما، والكاريزما مشيت على الشعب والناس ولكن في مهنتنا مش محبوب ووسط زملائي غير محبوب وأنا لا اخضع ولا أبيع نفسي وعلاقتي الند بالند ودفعت ثمن ذلك".

وعن أكثر شخصية تأثر من خلافه معها، رد قائلا: "زعلت أن طارق نور زعلني لما تركت قناة القاهرة والناس زعلت جدا لأنه كان له فضل في صناعتي ولما خلصنا مخلصناش على زعل ولكن حدث سوء تفاهم ومش فهمني مظبوط وما وصلني عنه لاحقا انه بيتكلم عني كلام إشادة بالكفاءة والكاريزما، وأنا محافظ له على صورة مضيئة وأحمل له جميل وله فضل بمسيرتي بمصر".