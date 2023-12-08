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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

في ختام عامها الأول

"أنت مش لوحدك".. الفنون التشكيلية يحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

 "أنت مش لوحدك".. استضاف متحف محمد ناجي بمنطقة الأهرامات، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الجولة الثانية عشرة من المبادرة الثقافية المجتمعية "أنت مش لوحدك" التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

 

"أنت مش لوحدك" تهدف إلى احتضان ودمج الأطفال والنشء من ذوي الفئات والحالات الخاصة، من خلال إعداد يوم فني وثقافي وترفيهي يُقام بصفة شهرية.


وفي ختام السنة الأولى للمبادرة وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم استقبل متحف محمد ناجي مجموعة من أطفال مدرسة أمل الهرم لضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية التابعتين لإدارة الهرم التعليمية يوم الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وأسرة المتحف قد أعدوا لهم برنامجاً متنوعاُ تتضمن جولة متحفية وورش فنية وفقرات غنائية.


 

تجدر الإشارة أن مبادرة "أنت مش لوحدك" أطلقتها وزارة الثقافة في يناير الماضي وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية للفئات الخاصة من الأطفال والنشء وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين.

 

الجريدة الورقية