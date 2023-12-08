تعب مستمر ولامبالاة.. علامات وجود مشاكل في الهرمونات

قال الدكتور عالم الغدد الصماء أليكسي كالينشيف في إحدى المقابلات، إن التغيرات الهرمونية الطبيعية في الجسم عادة ما تكون بسبب التقدم في السن، وأي شخص بعد 35 عامًا يبدأ في تجربة اضطرابات هرمونية - هذه حالة طبيعية من الشيخوخة الطبيعية.

يشير الخلل الهرموني إلى تشوهات أكثر أهمية وخطورة في توازن الهرمونات لدى البشر، ويمكن أن يحدث مثل هذا الفشل تحت تأثير الأمراض المزمنة أو نمط الحياة أو العمل الليلي أو النظام الغذائي غير الصحي الذي يؤدي إلى السمنة.

لماذا يعتبر الخلل الهرموني خطيرا؟

وفقا لكالينشيف، بدون تصحيح أو علاج، فإن الشخص الذي يعاني من مثل هذه المشكلة يتقدم في العمر بسرعة، ونحن لا نتحدث عن المظهر وعندما يحدث خلل هرموني، تنشأ السلبية المميزة وعدم الاهتمام بالحياة وهذا يجعل الشخص منعزلًا اجتماعيًا ويزيد من خطر حدوث مشاكل عقلية مرتبطة بهذه العزلة الاجتماعية.

وحذر الطبيب من أنه إذا فقد الإنسان في مرحلة البلوغ متعة الحياة والرغبة في المشي ومغادرة المنزل، فهذه علامة واضحة على خلل هرموني قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أعراض الخلل الهرموني

ذكر طبيب الغدد الصماء أن التعب المستمر واللامبالاة قد يشيران إلى ذلك، وإذا زاد وزن الشخص وكان يعاني باستمرار من سوء الحالة الصحية والضعف واللامبالاة، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الهرمونات.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المشكلة إلى انخفاض في الرغبة الجنسية، وكذلك انخفاض في النشاط البدني بشكل عام - فالشخص ينجذب بشكل متزايد نحو التسلية المستقرة.

ومن الأعراض الأخرى عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء ونمو الثدي عند الرجال، وتساقط شعر الرأس ونموه في أماكن غير متوقعة من الجسم، والطفح الجلدي واحمرار الجلد، والتورم غير المبرر، وزيادة البرودة أو على العكس، الشعور بالحرارة المفرطة التعرق واضطرابات النوم .