المقاومة ترعب إسرائيل بفيديو لمنصات صواريخ ضخمة تحت السواتر.. شاهد

نشرت كتائب القسام فيديو بعنوان “تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر”، عرضت فيه عددا من التجهيزات العسكرية للكتائب.

وكتب عنوان الفيديو باللغتين العربية والعبرية، فيما يوضح استهداف الجمهور الإسرائيلي.

كما أعلنت القسام لاحقا عن مقتل وإصابة عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قصف للاحتلال على مناطق عدة في مدينة غزة.

ويأتي إعلان القسام وسط سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع ألقى طيران الاحتلال عشرات القنابل الدخانية والفسفورية، كما استهدف عددا آخر من مراكز الإيواء.

وأفاد مراسلنا بأن مدينة خانيونس جنوبي القطاع تتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة. كما تعرضت منازل المدنيين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حارة الفرا وسط خانيونس، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

كما استشهد 6 فلسطينيين في مستشفى غزة الأوروبي نتيجة استهداف منزل بالقرب من المستشفى ومدرسة الفخاري شرقي محافظة خان يونس.

وأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد 350 فلسطينيا في الساعات الـ24 الماضية، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للشهداء 17 ألفا وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 46 ألفا.

بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية خلال العدوان المستمر على القطاع.