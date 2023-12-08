عاجل
وزير الخارجية: الوضع الإنساني في غزة منهار
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

المقاومة ترعب إسرائيل بفيديو لمنصات صواريخ ضخمة تحت السواتر.. شاهد

فيديو يظهر صواريخ
فيديو يظهر صواريخ تحت السواتر

نشرت كتائب القسام فيديو بعنوان “تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر”، عرضت فيه عددا من التجهيزات العسكرية للكتائب.

وكتب عنوان الفيديو باللغتين العربية والعبرية، فيما يوضح استهداف الجمهور الإسرائيلي.

txt

معبر رفح يستقبل مساعدات روسية وأمريكية تمهيدًا لدخولها غزة

txt

منظمة الصحة العالمية: غزة لا يمكنها تحمل خسارة سرير مستشفى واحد

كما أعلنت القسام لاحقا عن مقتل وإصابة عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قصف للاحتلال على مناطق عدة في مدينة غزة.

ويأتي إعلان القسام وسط سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع ألقى طيران الاحتلال عشرات القنابل الدخانية والفسفورية، كما استهدف عددا آخر من مراكز الإيواء.

وأفاد مراسلنا بأن مدينة خانيونس جنوبي القطاع تتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة. كما تعرضت منازل المدنيين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حارة الفرا وسط خانيونس، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

كما استشهد 6 فلسطينيين في مستشفى غزة الأوروبي نتيجة استهداف منزل بالقرب من المستشفى ومدرسة الفخاري شرقي محافظة خان يونس.

وأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد 350 فلسطينيا في الساعات الـ24 الماضية، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للشهداء 17 ألفا وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 46 ألفا.

بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية خلال العدوان المستمر على القطاع.

مواد متعلقة

منظمة الصحة العالمية: غزة لا يمكنها تحمل خسارة سرير مستشفى واحد

ماجد عبدالفتاح: 70 دولة تؤيد القرار العربي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

مندوب فلسطين: الاحتلال يُنشئ مناطق آمنة وهمية في غزة

لقطات تُظهر نقل جيش الاحتلال مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من غزة وهم في وضع مزرٍ (شاهد)

البرلمان العربي يشيد بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأجل غزة

الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بقنابل فسفورية ودخان (فيديو)

"المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة.. هل ستتوقف الحرب على غزة؟

شكري ووزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية في حوار مع "وودرو ويلسون الدولي" عن غزة
الجريدة الورقية