سلمى أبو ضيف بالأسود الشفاف وتحضر لافتتاح فيلم أنف وثلاثة عيون

تنجذب الفنانة سلمى أبو ضيف للأزياء اللافتة التي تبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي، ما جعلها محط اهتمام العلامات التجارية الكبرى لتروج لهم.

وخطفت سلمي الأضواء بإطلالتها الناعمة، وذلك خلال تواجدها في حفل إفتتاح فيلم أنف وثلاثة عيون في عرضه الاول في ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي.

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بلياقة عالية، بأكمام طويلة مع الجوانتي الهادى، صمم الفستان من قماش الناعم والتل الشفاف باللون الأسود اتسم بشق مثير من الأمام كشف عن احد ساقيها، مما جعلها تشبه عارضات الأزياء، وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية للافته المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة للوراء كعكه ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

سلمى ابو ضيف

سلمى أبو ضيف (2 فبراير 1994 -) ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

ولدت في 2 فبراير 1993 بمدينة القاهرة، وحصلت على شهادة بكالوريوس إعلام من جامعة مصر الدولية. بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت. إلى جانب عملها كعارضة أزياء. شاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة «فوغ آرابيا»، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة.