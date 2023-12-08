67  مليون مواطن لهم حق التصويت فى 11 ألفاً و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

السبت.. مصر تنتخب

ينطلق السبت بمختلف محافظات الجمهورية فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ولمدة 3 أيام هي «الأحد والاثنين والثلاثاء» الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر الحالى، يدلى خلالها المصريون بأصواتهم، فى عدد 9376 مقرًا انتخابيًا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية تحتوى على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، تنفيذ خطة نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للمحافظات، والبالغ عددهم 15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية للإشراف على العملية الانتخابية داخل مصر.

وقال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حرصت فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كاشفًا أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها استحدثت وللمرة الأولى بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأضاف «بندارى» أن الهيئة وجهت الدعوات لكافة الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات، مضيفًا أنه تمت الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيًا متابعًا للعملية و68 منظمة محلية و22340 متابعًا محليًا و220 متابعًا دوليًا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعًا إعلاميًا و72 وسيلة محلية و428 متابعًا للتغطية الإعلامية للتغطية الانتخابات الرئاسية.

وأشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحًا أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوى الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبًا، وتمت الاستجابة لها جميعًا.

وقال المستشار أحمد بنداري، إنهم قاموا بحصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج جمهورية مصر العربية، وحاليا يتم رفعهم من لجانهم التصويت المقيدين بها فى الداخل لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى، موضحًا أن المواطن الذى لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج جمهورية مصر العربية، يستطيع الإدلاء بصوته فى الداخل.

وأكد «بندارى»، أنه تم تحديد مقرات بالمناطق الصناعية، لتقليل الكثافات على اللجان، لافتاً إلى أن كل مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه، ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية، مضيفا: «إذا كان متواجدًا فى غير مقره الانتخابي، يحق له أن يستعلم عن لجنة الوافدين والتوجه لها للإدلاء بصوته، ويضع إصبعه فى الحبر الفسفورى لتكون ضمانة على عدم تكرار الصوت».

وأشار إلى أن غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة فى متابعة العملية الانتخابية أولًا بأول، وبداية من أول يوم انتخاب ستكون غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء على مدار الـ 3 أيام. وأشار إلى أنه بداية من مساء غد سيتم نقل القضاء، لـ مقر الانتخابات، المشرفين على الانتخابات، مطالبا جموع المواطنين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023.

وحدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ونشرها فى الجريدة الرسمية الاثنين الموافق 18 ديسمبر الحالي، كما حدد الجدول الزمنى يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

يذكر أن اليوم هو ثانى أيام الصمت الدعائى والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث حدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائى يومى الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع من الساعة 12 صباحا، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث فى اختيار المرشح الراغب فى انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.