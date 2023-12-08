قصور الثقافة تناقش مخاطر الألعاب الإلكترونية بالإسكان البديل

استمرارًا للفعاليات التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، شهدت مدرسة معًا الإعدادية المشتركة بمنطقة معًا بمحافظة القاهرة لقاءً تثقيفياً بعنوان «مخاطر الألعاب الإلكترونية»، أوضحت خلاله د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل المشرف العام على المشروع الثقافى بمناطق الإسكان البديل، أنه من ضمن برنامج بناء الإنسان تدريبه على استغلال التكنولوجيا بشكل آمن يفيده ويؤثر على دراسته وتحصيله الدراسى وسلوكه بشكل إيجابي، وعدم الانصياع وراء التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية وإهدار الوقت والتعرض للإصابة بإدمان الإنترنت، موضحة أعراض إدمان الإنترنت وأسبابه، وكيفية التغلب عليه، كما أشارت إلى الطرق التى يجب اتباعها للحفاظ على الأطفال من مخاطر أمراض العصر التى تؤثر على درجة إبصارهم وقدرات التركيز والانتباه، والتحصيل الدراسي، والسلوكيات العدوانية، كما أكدت أن ما نسعى لتحقيقه من تلك اللقاءات هى بناء الإنسان وتوعية النشء لبناء وصناعة المستقبل لأبناء الغد.

كما شهد جهاز مدينة معًا ورشة فنية لتمكين الفتيات والشباب كمشروع يصلح كمصدر دخل الأسرة وذلك بحضور المهندس إيهاب محمد، رئيس الجهاز.

كما أقيمت عدة ورش فنية بروضة السيدة زينب، نفذها فنانو قصر 25 يناير لثقافة الطفل، نفذت خلالها ورشة «طباعة استنسيل» نفذتها ناريمان نبيل، وورشة فنية لعمل مجسمات بورق الكانسون أدارتها وفاء أبو الفضل، بالإضافة لورشة عمل مجسم لرجل الثلج بورق الفوم نفذتها فاطمة شعبان.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.